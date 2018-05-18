Объявлены предприятия-победители областного конкурса «Лучший коллективный договор года» за 2017 год
18.05.2018
В номинации «Бюджетные учреждения» с численностью работников свыше 100 человек лучшими признаны Глазуновский сельскохозяйственный техникум, Орловский Институт развития образования и Мезенский педагогический колледж.
В номинации «Внебюджетные организации» с численностью работников от 101 до 300 человек победителями признаны ЗАО «Славянское» и ООО «Орландо».
В номинации «Внебюджетные организации» с численностью работников свыше 300 человек лучшие в области — АО «ГМС Ливгидромаш» и АО «Протон».
Кроме того, региональное Управление труда и занятости объявило благодарность за участие в Конкурсе Орловскому областному радиотелевизионному передающему центру филиалу ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».
Другие новости раздела
Молодежный парламент предложил правительству создать программу строительства ЖК для молодежи
Наш опрос
|Результаты голосования отсутствуют