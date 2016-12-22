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Объявлены победители конкурса «Молодые лица города — 2016»

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22.12.2016

Вчера, 21 декабря, состоялась торжественная церемония награждения победителей городского конкурса «Молодые лица города — 2016».

Конкурс прошел в областном центре в четвертый раз, на участие в нем было подано 43 заявки.

«Мне очень приятно, что ежегодно конкурс собирает десятки молодых людей, которые имеют свою активную жизненную позицию, которые стремятся реализовать себя как личность и добиваются успехов в различных сферах, — обратился к участникам глава администрации города Орла Андрей Усиков. — То что сегодня делаете вы, заслуживает уважения. Не сбавляйте того темпа, который вы себе задали, добивайтесь поставленных целей».

На сцене Орловского государственного института искусств и культуры в этот вечер почетные грамоты и денежные премии получили победители в 10 номинациях.

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Победитель в номинации «Служители Гиппократа» Иван Фисюн, заведующий отделением детской онкологии, гематологии и аллергоиммунологии, врач-гематолог бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям имени З.И. Круглой»

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Победитель в номинации «Свет знаний» Владислав Изотов, начальник управления информационной политики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», член регионального общественного движения «Молодежное движение «Патриоты Орловщины»

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Победитель в номинации «Сыны Отечества» Иван Павлов, старший лейтенант полиции, инспектор ДПС взвода № 6 ОБДПС ГИБДД УМВД России по Орловской области

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Победитель в номинации «Хранители времени» Алексей Петрыкин, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр „Десантник“ города Орла»

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Победитель в номинации «Сила духа» Ольга Чувакова, менеджер по работе с персоналом ООО «Фолиант»

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Победитель в номинации «Доброе Сердце» Вероника Бурковская, студентка 4 курса федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный университет имени

И.С. Тургенева», начальник молодежного отдела Орловского городского отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», руководитель волонтерского корпуса муниципального образования «Город Орёл»

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Победитель в номинации «Ласковый дом» многодетная семья Лаврик

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Победитель в номинации «Альма матер» Екатерина Метлина, студентка федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»

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Победитель в номинации «Мастер пера» Виталия Румянцева, корреспондент газеты «Орловский вестник»

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Победитель в номинации «Мастер настроения» Андрей Журин, преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Орловская детская хоровая школа»

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