Областные власти наградили лучших работников орловского филиала "Почты России"

В Орле состоялась церемония награждения лучших работников филиала ФГУП «Почта России».

Мероприятие было приурочено к профессиональному празднику — Дню работников Почты. В торжественном собрании приняли участие первый заместитель Председателя Орловского областного совета народных Депутатов Михаил Вдовин, начальник управления связи Департамента промышленности, связи и торговли Орловской области Анатолий Новиков, начальник УФПС Орловской области — филиала ФГУП «Почта России» Илья Кравцов.

Сотрудникам почты были вручены Почетные грамоты Губернатора Орловской области, Орловского областного Совета народных депутатов, Департамента промышленности, связи и торговли. Также состоялось вручение ведомственных и корпоративных наград.

Почетной грамотой Министерства связи Российской Федерации были награждены начальник отделения почтовой связи № 302004 Марина Семенова, начальник отделения почтовой связи Моховое Верховского почтамта Светлана Вольникова. Благодарность Министра связи и массовых коммуникаций РФ вручена Гульфие Головач, начальнику отделения почтовой связи Викторовка Ливенского почтамта, электрогазосварщику транспортного цеха Сергею Цыкунову, начальнику отделения почтовой связи № 25 г. Орла Елене Меркуловой. 14 сотрудников удостоены Почетных грамот и Благодарностей ФГУП «Почта России» за активное участие в совершенствовании и развитии почтовой связи.