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Областные власти и крупнейшие торговые сети запускают в области пилотный проект "Социальный набор по низким ценам"

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11.07.2017

С 17 июля торговая сеть «Пятерочка» запустит в Орловской области пилотный проект «Социальный набор по низким ценам».

Проект будет реализован впервые в рамках взаимодействия Департамента промышленности, связи и торговли Орловской области с организациями сетевой торговли по недопущению необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары.

В рамках проекта федеральной торговой сети «Пятерочка» компании Х5 Retail Groupс на 20 наименований социально значимых продовольственных товаров будут снижены цены в 23 магазинах региона: в Орле (16 магазинах), Мценске (2 магазинах), Ливнах (2 магазинах), а также в пгт Верховье, Кромы, Нарышкино, п. Зареченском. Более подробная информация о проводимой акции будет размещена в магазинах «Пятерочка». При успешном проведении мероприятия сетевым ритейлером будет рассмотрен вопрос о включение в акцию большего количества объектов торговли.

Проект «Социальный набор по низким ценам» поддержан и другими организациями сетевой торговли, осуществляющими деятельность на территории Орловской области: ОА «Тандер», ООО «Европа», ООО «Лента», ООО «МАН» и другими. Товары, участвующие в акции по снижению цены, отмечены в торговых залах ценниками особого цвета с учетом корпоративных решений организаций.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/40769

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