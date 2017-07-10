Областное Управление Роспотребнадзора выявило портал, с помощью которого велась незаконная торговля алкоголем
10.07.2017
Областное Управление Роспотребнадзора в ходе проверки выявило портал, с помощью которого велась незаконная торговля алкоголем.
Формально на сайте можно было купить спички. Однако, как сообщает пресс-служба Управления, спиртное доставлялось заказчикам в качестве подарка при покупке официального товара. Торговля велась в ночное время.
По результатам обращения Роспотребнадзора Советский районный суд Орла признал информацию о дистанционной продаже алкоголя запрещённой.
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