Областное правительство поддержит Корсаковский район в привлечении инвестиций

С соответствующей просьбой к Губернатору и членам регионального Правительства обратился сегодня, 20 февраля, глава муниципального образования Виталий Кнодель. Речь шла о помощи в решении вопроса по вложению инвестиций в отрасль животноводства компаниями ОАО АКБ «Авангард» и ООО «Русагро», которые успешно занимаются растениеводством на землях Корсаковского района.

Вопрос инвестиционной привлекательности сегодня для Корсаковского района является одним из самых актуальных.

Также в списке проблемных вопросов для муниципальной власти остается капитальный ремонт здания межпоселенческого дома культуры. Здание ДК, которому более 80 лет, еще ни разу капитально не ремонтировалось. Объект нуждается в ремонте крыши, электропроводки, фасадной части здания.

Вадим Потомский отметил, что решение вопроса возможно путем включения этого объекта в межведомственную инвестиционную программу «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области».