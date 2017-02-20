Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел20.02.2017 Понедельник 16:16
сейчас в эфире
16:00
Телесериал
Тухачевский: заговор маршала. 1-я серия|16+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Областное правительство поддержит Корсаковский район в привлечении инвестиций

Областное правительство поддержит Корсаковский район в привлечении инвестиций

Версия для печати

20.02.2017

С соответствующей просьбой к Губернатору и членам регионального Правительства обратился сегодня, 20 февраля, глава муниципального образования Виталий Кнодель. Речь шла о помощи в решении вопроса по вложению инвестиций в отрасль животноводства компаниями ОАО АКБ «Авангард» и ООО «Русагро», которые успешно занимаются растениеводством на землях Корсаковского района.

Вопрос инвестиционной привлекательности сегодня для Корсаковского района является одним из самых актуальных.

Также в списке проблемных вопросов для муниципальной власти остается капитальный ремонт здания межпоселенческого дома культуры. Здание ДК, которому более 80 лет, еще ни разу капитально не ремонтировалось. Объект нуждается в ремонте крыши, электропроводки, фасадной части здания.

Вадим Потомский отметил, что решение вопроса возможно путем включения этого объекта в межведомственную инвестиционную программу «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области».

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/31729

Добавил новость: 

Другие новости раздела

20.02.2017

«Детский парк» объявил аукцион на право размещения аттракционов

20.02.2017

В трех школах Орла закрыты на карантин отдельные классы

20.02.2017

В области стартует профилактическая акция «Безопасное жилье»

20.02.2017

На строительство ММЦ Орловской областной клинической больницы выделено 200 млн. руб. федеральных субсидий

1
20.02.2017

Вадим Потомский поставил перед муниципалитетами задачу оплаты долгов за энергоресурсы

$ USD58.0967(+0.46)21.02
€ EUR61.6987(+0.25)21.02

Наш опрос

Что для вас важнее всего в работе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online