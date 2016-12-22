Объем рынка ипотеки в России достиг 1,3 трлн. руб.
21.12.2016
Объём выдачи ипотеки в РФ на 1 декабря составил 1,3 триллиона рублей, рассказал журналистам в среду министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.
«К концу года мы можем выйти на очень неплохую цифру, а в следующем году мы достигнем пиковых показателей 2014 года», — добавил Мень.
Ранее он говорил о том, что 2014 год был рекордным для рынка, тогда объем выдачи ипотеки в стране составил 1,6 триллиона рублей против 1,1 триллиона в 2015 году.
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