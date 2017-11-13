Объем налоговых поступлений в орловский бюджет превысил 19,8 млрд руб

Об этом сегодня шла речь на заседании регионального Правительства.

Было отмечено, что в нынешнем году бюджетные поступления превысили прошлогодние показатели. Более чем на 3% увеличились налоговые и неналоговые поступления. Свыше 7,8 млрд рублей поступило в региональную казну безвозмездно из федерального бюджета. Важной составляющей бюджетных доходов является налог на прибыль, он увеличился почти на 380 млн рублей. Прирост по НДФЛ составил 5,3%, более чем на 30% выросли поступления транспортного налога.

По-прежнему основную долю бюджетных расходов составляет социально-культурная сфера. Сегодня, несмотря на непростую экономическую ситуацию, в регионе выполняются все обязательства по заработной плате бюджетникам. Значительные денежные средства идут на поддержку сельского хозяйства и формирование дорожного фонда.

Андрей Клычков дал поручение Департаменту финансов Орловской области подготовить и направить в Орловский областной Совет народных депутатов и Контрольно-счетную палату региона отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2017 года. Также внимание было уделено необходимости строгого контроля реализации «майских» Указов Президента страны, касающихся повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в пределах показателей, утвержденных «дорожными картами».