Объем экономики Рунета превысил 1,5 трлн рублей

Объем экономики Рунета по итогам 2016 года превысил 1,5 трлн рублей, при этом доля интернет-зависимых секторов экономики составила 10 трлн. Об этом сообщил замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Соколов в ходе дискуссии о развитии цифровой экономики на Российском инвестиционном форуме в Сочи.



«Понятие цифровая экономика стало несколько шире, чем мы это себе представляли традиционно. Объем экономики Рунета по итогам 2016 года превысил 1,5 трлн рублей, что соответствует 3% ВВП страны. В то же время доля тех секторов экономики, которые напрямую с интернетом не связаны, мы их называем интернет-зависимые, в 2016 году превысила 19% в ВВП страны, что соответствует 10 трлн рублей», — сказал он.

Соколов отметил, что аудитория Рунета достигла 86 млн человек, при этом свыше 60% выхода в интернет происходит с мобильных устройств. «Еще пять лет назад количество устройств, подключенных к интернету, почти в два раза превысило численность населения планеты, и к 2020 году, по экспертным оценкам, их число превысит 40 млрд единиц... Они будут генерировать лавинообразный рост трафика», — пояснил он.