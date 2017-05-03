Николай Земцов поздравил Вадима Потомского с 10-летием присвоения городу Орлу звания «Город воинской славы»

В поздравлении Николая Земцова говорится:

«Уважаемый Вадим Владимирович!

Тяжелейшие испытания, выпавшие на долю советских людей в годы войны, в полной мере пришлось пережить и жителям Орла. Несмотря на огромные разрушения, на тяжесть фашистского плена, город выжил и сохранил память о тех, кто поддерживал надежду и бесстрашно вел борьбу за свой город.

Звание „Город воинской славы“ присуждается городам России за особые заслуги жителей в борьбе за свободу Отечества. 10 лет назад огромный вклад Орла в Великую Победу был отмечен Указом Президента России о присвоении этого высокого звания нашему городу. Мы отдаем дань уважения тем, кто своими героическими подвигами способствовал укреплению нашего великого государства и бескорыстно служил нашей Родине.

От всей души поздравляю Вас, уважаемый Вадим Владимирович, и в Вашем лице всех орловчан с этим замечательным праздником и желаю всем здоровья, благополучия, оптимизма и неиссякаемой энергии в достижении самых высоких целей».