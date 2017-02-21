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  3. Несвоевременная очистка крыш от снега и наледи грозит орловским коммунальщикам штрафами

Несвоевременная очистка крыш от снега и наледи грозит орловским коммунальщикам штрафами

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21.02.2017

Этот вопрос был поднят Вадимом Потомским на минувшем заседании Правительства области.

В соответствии с поручением главы региона Управлением государственной жилищной инспекции разослан циркуляр управляющим организациям с требованием до 22 февраля 2017 года провести очистку крыш многоквартирных домов от снега, наледи и сосулек.

27 февраля специалисты жилинспекции проверят исполнение требований. В случае обнаружения фактов игнорирования вышеуказанных требований, управляющие организации будут привлечены к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.1.3. Кодекса РФ об административных правонарушениях с наложением штрафа в размере 250 тыс. рублей.

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