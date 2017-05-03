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  3. Народная дружина Заводского района Орла признана лучшей в области по итогам 2016 года

Народная дружина Заводского района Орла признана лучшей в области по итогам 2016 года

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03.05.2017

Итоги ежегодного областного конкурса на звание «Лучшее общественное формирование правоохранительной направленности Орловской области» подвела областная конкурсная комиссия.

Организатор конкурса — Управление по обеспечению безопасности, законности, правопорядка и деятельности координационных органов Орловской области.

Конкурсная комиссия оценила участников конкурса в соответствии со шкалой критериев, в числе которых количество членов общественного формирования правоохранительной направленности, число раскрытых преступлений, количество выявленных административных правонарушений и проведенных рейдовых мероприятий.

Первое место и звание «Лучшее общественное формирование правоохранительной направленности Орловской области» присуждено народной дружине Заводского района города Орла.

На втором месте — добровольная народная дружина Залегощенского района Орловской области.

Третье место заняла добровольная народная дружина города Ливны Орловской области.

Коллектив народной дружины Заводского района города Орла поощрят Благодарностью Губернатора Орловской области.

Отметим, основными задачами конкурса являются укрепление общественной безопасности, правопорядка и законности в городских округах, городских и сельских поселениях Орловской области, а также повышение роли общественных формирований правоохранительной направленности в этой работе.

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