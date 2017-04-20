Начальник Управления ГИБДД по Орловской области Александр Коршунов в прямом эфире на "Первом областном"
20.04.2017
В четверг 20 апреля в прямом эфире смотрите очередной выпуск программы «Актуальное Интервью». Гость студии — начальник Управления ГИБДД УМВД России по Орловской области Александр Коршунов.
Программа начнется в 20 часов. Телефон прямого эфира
Короткая ссылка obl1.ru/~/35356
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