Начальник Управления ГИБДД по Орловской области Александр Коршунов в прямом эфире на "Первом областном"

В четверг 20 апреля в прямом эфире смотрите очередной выпуск программы «Актуальное Интервью». Гость студии — начальник Управления ГИБДД УМВД России по Орловской области Александр Коршунов.

Программа начнется в 20 часов. Телефон прямого эфира 76-10-28. Свои вопросы можно так же заранее присылать на электронную почту «Первого Областного портала новостей» mail@obl1.ru.