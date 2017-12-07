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  3. Набор продуктов для новогоднего стола в России в 2017 году подорожал на 300 руб.

Набор продуктов для новогоднего стола в России в 2017 году подорожал на 300 руб.

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07.12.2017

Средняя стоимость продуктов на новогоднем столе для семьи из четырех человек в России в этом году выросла примерно на 300 рублей по сравнению с 2016 годом — с 5,8 тыс. до 6,1 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении Росстата.

При подсчете ведомство включило в этот набор список из 29 пунктов — в частности, в него входят салаты оливье и сельдь под шубой, вино, коньяк, водка, фрукты и овощи, конфеты, торты и другое.

Дороже всего такой набор продуктов, по данным Росстата, обойдется жителям Чукотки, Ненецкого автономного округа и Якутии — 8,1 тыс. руб., 7,7 тыс. руб. и 7,6 тыс. руб. соответственно. Москва в этом списке занимает четвертое место — в столице набор продуктов для новогоднего стола оценивается в 7,4 тыс. рублей. Самая низкая стоимость новогоднего стола в Ингушетии — 3,1 тыс. рублей.

Больше всего с прошлого года из этого списка подорожали сливочное масло (в прошлом году Росстат оценивал его стоимость в 92 рубля, в 2017 году — 105 рублей) и икра лососевых рыб (638 рублей и 756 рублей соответственно). При этом больше всего подешевели в 2017 году по сравнению с 2016 годом апельсины и лимоны.

Стоимость салата оливье выросла, по данным Росстата, на 2 рубля — 312 рублей против 310 рублей годом ранее. Зато сельдь под шубой обойдется россиянам на два рубля дешевле, чем в 2016 году — 152 рубля против 154 рублей. Дороже всего оливье обойдется жителям Чукотки, Ненецкого Автономного округа и Камчатки, а дешевле всего — Мордовии и Калмыкии. За сельдь под шубой больше всех придется заплатить на Чукотке, в Ненецком АО и Якутии, а меньше всего — в Мордовии и Курской области.

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