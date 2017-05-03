На улице Бурова будет организован объезд

б этом сообщил сегодня, 3 мая, на рабочем совещании первый заместитель главы администрации города Орла Александр Муромский.

Напомним, что на ул. Бурова в районе дома № 46 произошел провал грунта под дорожным полотном. В данный момент движение автотранспорта на этом участке представляет опасность и перекрыто.

Комиссия с участием представителей администрации города пришла к выводу, что объезд может быть организован по ул. Коневской. Однако дорожное покрытие на ней требует ремонта. В МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» подготовлена смета на эти работы — сумма составит 350 тысяч рублей. Муниципалитет направил соответствующие документы в администрацию области, так как ул. Коневская находится за пределами города на территории Орловского района.

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