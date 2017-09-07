На Тургеневском мосту в Орле положат новый асфальтобетон

Работы на Тургеневском мосту проводит подрядная организация «АМСтрой». Как сообщили в МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла», 6 сентября дорожники приступили к ремонту деформационного шва. По предварительной информации, на эти работы потребуется около пяти дней.

После завершения этого этапа, на участке начнут укладывать щебеночно-мастичный асфальтобетон. Новое покрытие появится на площади 5300 кв. метров.

В связи с ремонтом объекта движение на мосту ограничено до 15 сентября — сужена проезжая часть. Полный список участков, на которых ограничено движение, опубликован в рубрике «Объявления, сообщения».