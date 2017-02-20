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В области стартует профилактическая акция «Безопасное жилье»

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20.02.2017

Распоряжение о ее проведении утвердил Первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Александр Бударин, возглавляющий региональную Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Акция проводится в период с 20 февраля по 20 марта 2017 года.

В рамках акции в муниципальных районах и сельских поселениях пройдут комплексные проверки соответствия требованиям пожарной безопасности. Комплекс мер направлен в первую очередь на предупреждение пожаров и загораний в весенне-летний пожароопасный период.

В срок до 15 марта планируется провести смотр готовности имеющейся в распоряжении МЧС РФ по Орловской области пожарно-спасательной техники.

Особое внимание будет уделяться техническому состоянию систем противопожарного водоснабжения. Планируется провести ремонт неисправных пожарных гидрантов, водонапорных башен. Сотрудниками МЧС и членами добровольных пожарных дружин будет организован инструктаж населения, проведены подворовые обходы. Под особый контроль взято соблюдение норм о недопущении сжигания сухой растительности после схождения снежного покрова. Запланировано патрулирование населенных пунктов силами добровольной пожарной охраны.

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