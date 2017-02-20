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  3. На строительство ММЦ Орловской областной клинической больницы выделено 200 млн. руб. федеральных субсидий

На строительство ММЦ Орловской областной клинической больницы выделено 200 млн. руб. федеральных субсидий

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20.02.2017

Распоряжение о распределении субсидий на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Субсидии в размере 2,3 млрд рублей распределены между бюджетами семи субъектов Федерации на софинансирование расходных обязательств при строительстве (реконструкции) объектов государственной собственности субъектов Федерации и муниципальной собственности. Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год. Финансирование осуществляется в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения».

Всего в 2017 году на завершение строительства многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы предусмотрено порядка 350 млн рублей (с учетом федеральных субсидий), в том числе более 100 млн рублей заложено в областном бюджете.

Отметим, что многопрофильный медицинский центр рассчитан на 350 коек. В нем будут созданы отделения кардиологии, травматологии, хирургии, нейрохирургии и ряд других.

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