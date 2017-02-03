На развитие системы оценки качества образования область получит 5,4 млн. руб.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении в 2017 году субсидий в размере 540 млн рублей между бюджетами 54 субъектов Федерации на развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества.

Средства господдержки предоставляются в рамках федеральной целевой программы развития образования на 2016 — 2020 годы.

Субсидии предусмотрены на развитие технологического обеспечения процедур оценки качества образования, в том числе материально-техническое оснащение регионального центра обработки информации, пунктов приёма экзамена, создание региональных инструментов для проведения оценки качества общего образования, повышение квалификации специалистов.

Оказание государственной поддержки будет способствовать развитию региональных систем оценки качества образования и совершенствованию процедур государственной итоговой аттестации.