На перекрёстке улиц Мостовой, Алроса и Бульвара Молодёжи установят светофор

На рабочем совещании об этом сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта Николай Галка. Также светофор необходим на выезде с ул. Емлютина на Карачевское шоссе.

Затраты на установку светофора на Мостовой и Алроса составят 1,2 млн рублей. Здесь учтены расходы на ограждения и пешеходные переходы.

Стоимость светофора на перекрёстке ул. Емлютина и Карачевского шоссе составит 900 тыс. рублей.

При обсуждении обустройства объекта на Мостовой рассматривались два варианта: организация кругового движения и установка светофоров, но так как размеры земельного участка не позволяют организовать круговое движение, выбрали второй вариант.