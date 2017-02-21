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  3. На перекрёстке улиц Мостовой, Алроса и Бульвара Молодёжи установят светофор

На перекрёстке улиц Мостовой, Алроса и Бульвара Молодёжи установят светофор

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21.02.2017

На рабочем совещании об этом сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта Николай Галка. Также светофор необходим на выезде с ул. Емлютина на Карачевское шоссе.

Затраты на установку светофора на Мостовой и Алроса составят 1,2 млн рублей. Здесь учтены расходы на ограждения и пешеходные переходы.

Стоимость светофора на перекрёстке ул. Емлютина и Карачевского шоссе составит 900 тыс. рублей.

При обсуждении обустройства объекта на Мостовой рассматривались два варианта: организация кругового движения и установка светофоров, но так как размеры земельного участка не позволяют организовать круговое движение, выбрали второй вариант.

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