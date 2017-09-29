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  3. На озере Светлая жизнь пройдет Чемпионат Орловской области по парусному спорту

На озере Светлая жизнь пройдет Чемпионат Орловской области по парусному спорту

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29.09.2017

Регата посвящена 100-летию похода крейсера «Орел» и 15-летию федерации парусного спорта Орловской области.

Открытие соревнований состоится 30 сентября в 12.00.

1 октября соревнования начнутся в 11.00.

В регате примут участие орловские спортсмены и яхтсмены из других регионов.

Итоги подведут 2 октября.

Победителей определят в классах Оптимист, Луч-мини, Снайп и Виндсёрфинг.

На берегу для зрителей будет организована праздничная программа.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/42293

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