На озере Светлая жизнь пройдет Чемпионат Орловской области по парусному спорту
29.09.2017
Регата посвящена 100-летию похода крейсера «Орел» и 15-летию федерации парусного спорта Орловской области.
Открытие соревнований состоится 30 сентября в 12.00.
1 октября соревнования начнутся в 11.00.
В регате примут участие орловские спортсмены и яхтсмены из других регионов.
Итоги подведут 2 октября.
Победителей определят в классах Оптимист, Луч-мини, Снайп и Виндсёрфинг.
На берегу для зрителей будет организована праздничная программа.
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