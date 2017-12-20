На Орловщине выработают меры по профилактике и противодействию АЧС в России

Завтра в Орловской области состоится совещание, посвященное этому актуальному вопросу, а также развитию ветеринарных служб. Участие в нем примут представители Минсельхоза РФ, руководители региональных органов власти, отвечающие за аграрную политику, природопользование, ветеринарные специалисты, главы сельхозорганизаций.

Подготовка к мероприятию, текущая эпизоотическая ситуация рассматривались сегодня на расширенном заседании специальной комиссии по недопущению завоза, распространения и борьбе с АЧС на территории Орловской области.

Возглавил обсуждение заместитель Председателя Правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов.

«В Инвестиционном послании врио Губернатора Андрей Клычков подчеркнул, что наибольший вклад в объем валового регионального продукта традиционно вносит сельскохозяйственное производство — 21,2 %. Наша задача сегодня — обеспечить эффективную работу отрасли, не допустить возникновения серьезных проблем», — заявил Дмитрий Бутусов.

Как было сообщено, в настоящее время наблюдается неблагоприятная тенденция по распространению опасного вируса. С начала 2017 года в России зарегистрировано 184 вспышки заболевания.

В Орловской области новые случаи АЧС не наблюдаются с февраля 2017 года.

О работе по противодействию заболеванию доложили член Правительства Орловской области — руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области Сергей Борзенков, начальник Управления ветеринарии Орловской области Виталий Сиротин, начальник Управления экологической безопасности и природопользования Орловской области Иван Иванов, руководители сельхозорганизаций.

Особый акцент делается на регулировании численности дикого кабана. В 2017 году в регионе добыто 339 особей кабана. Принято решение об увеличение этого числа еще на 83 особи.

Дмитрий Бутусов поручил сформировать четкий план совместных действий по противодействию вируса с конкретными сроками исполнения. Серьезное внимание будет уделено обеспечению безопасности крупных свиноводческих комплексов, перевозке животноводческой продукции и ее реализации, переводу личных подсобных хозяйств на альтернативные виды животноводства.

«В нашей работе приоритетом должен стать учет, контроль и неотвратимость наказания за нарушение норм законодательства», — обратился к коллегам Дмитрий Бутусов.