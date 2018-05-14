На Орловщине увеличилась молочная продуктивность коров

Сегодня, 14 мая, руководитель областного Департамента сельского хозяйства Сергей Борзенков заявил, что по итогам первого квартала 2018 года увеличилась молочная продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях Орловской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

По словам Борзенкова, в первом квартале 2018 года молочная продуктивность коров в сельхозорганизациях области увеличилась на 26 кг по сравнению с 2017 годом и составила 1,2 тыс. кг. Ожидается, что в текущем году молочная продуктивность

Всего по итогам 1 квартала 2018 года объем производства молока в хозяйствах всех категорий составил 34,4 тыс. тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях — 25,8 тыс. тонн, в крестьянских (фермерских) хозяйствах — 2,3 тыс. тонн, в личных подсобных хозяйствах — 6,3 тыс. тонн. Положительная динамика с поголовьем коров установлена в К(Ф)Х. на корову дойдёт до 5,4 тыс. кг молока.

Напомним, в марте Борзенков говорил, что ежедневно в Орловской области производится на 20 тонн молока больше чем за аналогичный период прошлого года. На развитие молочного скотоводства в прошлом году из областного бюджета было выделено 22,4 млн рублей. Результатом стало введение в хозяйствах 1675 высокотехнологичных скотомест, прирост выручки от реализации молока и продуктов его переработки, укрепление кормовой базы.