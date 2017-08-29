На Орловщине урожайность зерновых превысила прошлогодние показатели

По состоянию на 28 августа общий намолот зерна составляет более 2,3 млн тонн (рост на 17,1 тыс. тонн к 2016 году на текущую дату), в том числе намолочено 1 млн 580 тыс. тонн озимых зерновых культур и 726,3 тыс. тонн — яровых.

Средняя урожайность озимых зерновых культур на текущую дату по области составляет 45,4 ц/га (рост на 6,7 ц/га к 2016 году), средняя урожайность яровых зерновых и зернобобовых культур — 37 ц/га (рост на 7,4 ц/га к 2016 году).

Собрано 1 млн 552,8 тыс. тонн пшеницы, 2/3 которой — продовольственных кондиций.

Ячмень яровой убран на площади 133,3 тыс. га (84,8% от плана), намолочено 536,1 тыс. тонн, средняя урожайность 40,2 ц/га.

В Должанском, Новодеревеньковском и Кромском районах уборка ячменя завершена, ¾ собранного ячменя соответствуют параметрам кондиций, установленных для пивоваренного ячменя.

Овёс убран на площади 11,6 тыс. га (59,4 % от плана). Намолочено 36,1 тыс. тонн, средняя урожайность — 31 ц/га. Должанский, Колпнянский, Краснозоренский, Покровский, Новодеревеньковский и Свердловский районы завершили уборку овса.

Горох убран на площади 29 тыс. га (88,8 % от плана). Намолочено 91,5 тыс. тонн, урожайность — 27,1 ц/га.

В Ливенском и Мценском районах свекловодческие хозяйства ведут уборку сахарной свеклы. На текущую дату убрано более 3 тыс. га. Собрано более 90 тыс. тонн корнеплодов. Урожайность доходит до 40 тонн с гектара.

Первым к переработке приступило ООО «ЛИВНЫСАХАР». За период с 5 по 22 августа предприятием переработано — 62,7 тыс. тонн, выработано сахара — 7,8 тыс. тонн.

ЗАО «Сахарный комбинат «Колпнянский» приступил к переработке сахарной свеклы с 26 августа. ЗАО «Сахарный комбинат «Отрадинский» планирует приступить к переработке сахарной свёклы с 1 сентября.