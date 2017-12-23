На Орловщине сформируют Общественный консультативный Совет молодежи

Приказом областного Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления создана комиссия по подготовке предложений врио Губернатора Орловской области для утверждения состава Общественного консультативного Совета молодежи Орловской области.

Комиссию возглавит и. о. руководителя Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области Ирина Проваленкова. Заместителем председателя комиссии будет заместитель председателя комитета по образованию, культуре, спорту, молодежной политике и туризму Облсовета Ирина Гоцакова.

Формирование Общественного консультативного Совета молодежи региона осуществляется в соответствии с указом Губернатора Орловской области от 17 октября 2017 года. Цель создания Совета — привлечение молодых граждан к непосредственному участию в осуществлении молодежной политики региона.

Формирование состава Совета молодежи Орловской области будет осуществляться из числа граждан России в возрасте от 14 до 35 лет включительно, проживающих на территории области.