На Орловщине отпразднуют 100-летие со дня образования системы военных комиссариатов
26.09.2017
8 апреля 2018 года исполняется 100 лет со дня образования системы военных комиссариатов как органов местного военного управления.
В военном комиссариате Орловской области началась подготовка к празднованию юбилея в соответствии с Планом Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ.
В настоящее время военным комиссариатом области обеспечивается исполнение гражданами воинской обязанности, организация и проведение мобилизационной подготовки и мобилизации, реализация прав граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей на социальные гарантии, включая пенсионное обеспечение, а также осуществляется военно- патриотическое воспитание молодёжи. По результатам этой работы военный комиссариат области занимает одно из ведущих мест в Западном военном округе.