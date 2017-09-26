На Орловщине отпразднуют 100-летие со дня образования системы военных комиссариатов

8 апреля 2018 года исполняется 100 лет со дня образования системы военных комиссариатов как органов местного военного управления.

В военном комиссариате Орловской области началась подготовка к празднованию юбилея в соответствии с Планом Главного организационно­-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ.

В настоящее время военным комиссариатом области обеспечивается исполнение гражданами воинской обязанности, организация и проведение мобилизационной подготовки и мобилизации, реализация прав граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей на социальные гарантии, включая пенсионное обеспечение, а также осуществляется военно- патриотическое воспитание молодёжи. По результатам этой работы военный комиссариат области занимает одно из ведущих мест в Западном военном округе.