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На Орловщине издан новый альбом о Национальном парке «Орловское Полесье»

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25.12.2017

На Орловщине издан новый альбом о Национальном парке «Орловское Полесье».
Книга «Орловское Полесье» вышла в свет в издательском доме «Орлик» в рамках реализации проекта «Библиотека семейного чтения «Духовное наследие Орловщины». Работу по созданию книги поддержал врио Губернатора области Андрей Клычков.
В состав редакционной комиссии вошли руководитель Администрации Губернатора и Правительства Орловской области Вадим Соколов, начальник Управления культуры и архивного дела области Дмитрий Моисеев, генеральный директор издательского дома «Орлик» Александр Воробьев, директор Орловского музея изобразительных искусств, Светлана Четверикова, директор Орловского государственного литературного музея И.С. Тургенева Вера Ефремова. Активное участие в создании уникального альбома о красотах орловского заповедника приняли члены областного отделения общественной организации «Союз литераторов РФ»: издание дополнено стихами современных орловских авторов. Также на страницах книги можно прочесть строки из произведений наших великих земляков: Афанасия Фета, Ивана Бунина, Федора Тютчева, Михаил Пришвина.
Как рассказал Александр Воробьев, первая книга в рамках проекта «Библиотека семейного чтения «Духовное наследие Орловщины» «Сказки Орловской губернии» была представлена читателям в прошлом году. Издание альбома «Орловское Полесье» приурочено к Году экологии в России, которым Президент страны Владимир Путин объявил 2017 год.
Отметим, что издательство выпустило в свет тысячу экземпляров.

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