На орловских набережных установлены новые урны
03.05.2017
Об этом доложил сегодня, 3 мая, на рабочем совещании в администрации города руководитель МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» Дмитрий Зуев.
На набережных Оки и Орлика уже размещены 62 урны. Еще пять урн дополнительно были установлены в сквере на наб. Дубровинского у Герценского моста по просьбам жителей этого микрорайона.
Кроме того, на набережных со стороны воды размещены 22 металлические лестницы. Это было сделано для того, чтобы у упавших в воду была возможность выбраться. В скором времени эти лестницы сделают более заметными, выделив краской.
По словам Зуева, в ближайшие три недели будет заменены 26 урн на остановочных павильонах.
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