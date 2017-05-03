На орловских набережных установлены новые урны

Об этом доложил сегодня, 3 мая, на рабочем совещании в администрации города руководитель МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» Дмитрий Зуев.

На набережных Оки и Орлика уже размещены 62 урны. Еще пять урн дополнительно были установлены в сквере на наб. Дубровинского у Герценского моста по просьбам жителей этого микрорайона.

Кроме того, на набережных со стороны воды размещены 22 металлические лестницы. Это было сделано для того, чтобы у упавших в воду была возможность выбраться. В скором времени эти лестницы сделают более заметными, выделив краской.

По словам Зуева, в ближайшие три недели будет заменены 26 урн на остановочных павильонах.