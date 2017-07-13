На ливенской нефтебазе пропали 919 килограммов бензина. Об этом в последнем номере пишет газета «Уездный город».

Потерю выявили при очередной приёмке нефтепродуктов.

Весь пропавший бензин был марки АИ 95-К5.

По данному факту проводится проверка.