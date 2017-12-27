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На центральной площади Орла открыта зона бесплатного Wi-Fi

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27.12.2017

На центральной площади Орла открыта зона бесплатного Wi-Fi.
Уже сейчас все желающие могут свободно воспользоваться доступом в Интернет, находясь на площади Ленина. Для подключения к бесплатному Wi-Fi надо выбрать сеть Rostelecom_FREE и пройти авторизацию с помощью SMS.
Специалисты ПАО «Ростелеком» обеспечили сплошное покрытие Wi-Fi всей территории центральной площади города, с которой одновременно выйти в Сеть могут до 800 пользователей. Установленное оборудование позволяет уменьшить помехи от других устройств и поддерживать устойчивый сигнал с каждым абонентским устройством на скорости до 300 Мбит/с.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/44015

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