На базе Спорткомплекса «Труд» состоится спортивный праздник Федерации профсоюзов Орловской области

Мероприятие пройдет 18 февраля в 10.00 в городе Орле по адресу: Левый берег р. Орлик, 11 а. В этом году спортивный праздник посвящен 70-летию спортивного комплекса «Труд».

Спортивные праздники традиционно проводятся областной Федерацией профсоюзов в преддверии Дня защитника Отечества и собирают порядка 300 участников.

Команды профсоюзных организаций трудовых коллективов, вузов и ссузов примут участие в эстафетах «Хоккейные буллиты», «Биатлон» и «Олимпийские игры».

Победителей наградят дипломами Федерации профсоюзов Орловской области и кубками. Детям, принявшим участие в эстафете, вручат сладкие подарки.

Для участия в спортивном празднике командам профсоюзных организаций необходимо подать заявки до 15 февраля в Федерацию профсоюзов Орловской области.