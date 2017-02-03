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  3. На базе Спорткомплекса «Труд» состоится спортивный праздник Федерации профсоюзов Орловской области

На базе Спорткомплекса «Труд» состоится спортивный праздник Федерации профсоюзов Орловской области

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02.02.2017

Мероприятие пройдет 18 февраля в 10.00 в городе Орле по адресу: Левый берег р. Орлик, 11 а. В этом году спортивный праздник посвящен 70-летию спортивного комплекса «Труд».

Спортивные праздники традиционно проводятся областной Федерацией профсоюзов в преддверии Дня защитника Отечества и собирают порядка 300 участников.

Команды профсоюзных организаций трудовых коллективов, вузов и ссузов примут участие в эстафетах «Хоккейные буллиты», «Биатлон» и «Олимпийские игры».

Победителей наградят дипломами Федерации профсоюзов Орловской области и кубками. Детям, принявшим участие в эстафете, вручат сладкие подарки.

Для участия в спортивном празднике командам профсоюзных организаций необходимо подать заявки до 15 февраля в Федерацию профсоюзов Орловской области.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/30827

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