На базе Орловского технического колледжа апробирована информационная система «Прием экзаменов Web. Гостехнадзор»
26.12.2017
На базе Орловского технического колледжа апробирована информационная система «Прием экзаменов Web. Гостехнадзор».
Этой теме был посвящен семинар, который прошёл в образовательном учреждении в посёлке Стрелецкий Орловского района.
Новая система предназначена для использования в учебных заведениях для подготовки к экзамену и приема теоретического экзамена на получение удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) на право управления самоходными машинами. Орловским технический колледж стал в Орловской области пилотным по внедрению этой системы. Участникам семинара рассказали о программном и техническом обеспечении, а также на практике показали особенность приема экзаменов с применением автоматизированной информационной системы «Прием экзаменов Web. Гостехнадзор».
В мероприятии принял участие начальник Управления по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Орловской области Валерий Овсянников, представители регионального Департамента образования, учебных заведений области, имеющих лицензию на право подготовки трактористов-машинистов.