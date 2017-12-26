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На базе Орловского технического колледжа апробирована информационная система «Прием экзаменов Web. Гостехнадзор»

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26.12.2017

На базе Орловского технического колледжа апробирована информационная система «Прием экзаменов Web. Гостехнадзор».
Этой теме был посвящен семинар, который прошёл в образовательном учреждении в посёлке Стрелецкий Орловского района.
Новая система предназначена для использования в учебных заведениях для подготовки к экзамену и приема теоретического экзамена на получение удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) на право управления самоходными машинами. Орловским технический колледж стал в Орловской области пилотным по внедрению этой системы. Участникам семинара рассказали о программном и техническом обеспечении, а также на практике показали особенность приема экзаменов с применением автоматизированной информационной системы «Прием экзаменов Web. Гостехнадзор».
В мероприятии принял участие начальник Управления по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Орловской области Валерий Овсянников, представители регионального Департамента образования, учебных заведений области, имеющих лицензию на право подготовки трактористов-машинистов.

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