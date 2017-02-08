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МВД трудоустроило почти всех сотрудников упраздненной ФМС

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08.02.2017

Министерство внутренних дел РФ приняло на работу практически всех сотрудников упраздненной Федеральной миграционной службы (ФМС) РФ. Об этом сообщил в Госдуме замглавы МВД Игорь Зубов, пишет ТАСС.

«Что касается ФМС, там мы приняли практически всех работников», — сообщил Зубов. При этом он обратил внимание на то, что «статус учреждения был понижен». «Люди, работающие на руководящих должностях в федеральной службе, не могли получить аналогичные должности во внутренних управлениях МВД России», — отметил замминистра.

Говоря о ситуации с расформированием ФСКН, Зубов отметил, что на работу в МВД «приняли тех сотрудников, кто по своим характеристикам подходит для службы в органах внутренних дел».

«Остальные не получили предложения, но им в установленном порядке было предложено трудоустройство на другие должности. Те, кто с этим не согласился, обратился в суды. Судебные иски действительно имеют место быть, мы в этих исках участвуем. Процесс комплектования завершен», — заключил замминистра.

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