МВД трудоустроило почти всех сотрудников упраздненной ФМС

Министерство внутренних дел РФ приняло на работу практически всех сотрудников упраздненной Федеральной миграционной службы (ФМС) РФ. Об этом сообщил в Госдуме замглавы МВД Игорь Зубов, пишет ТАСС.

«Что касается ФМС, там мы приняли практически всех работников», — сообщил Зубов. При этом он обратил внимание на то, что «статус учреждения был понижен». «Люди, работающие на руководящих должностях в федеральной службе, не могли получить аналогичные должности во внутренних управлениях МВД России», — отметил замминистра.

Говоря о ситуации с расформированием ФСКН, Зубов отметил, что на работу в МВД «приняли тех сотрудников, кто по своим характеристикам подходит для службы в органах внутренних дел».

«Остальные не получили предложения, но им в установленном порядке было предложено трудоустройство на другие должности. Те, кто с этим не согласился, обратился в суды. Судебные иски действительно имеют место быть, мы в этих исках участвуем. Процесс комплектования завершен», — заключил замминистра.