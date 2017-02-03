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  3. МВД допустит повышение возможной концентрации спирта в крови водителя до 0,3 г и более

МВД допустит повышение возможной концентрации спирта в крови водителя до 0,3 г и более

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02.02.2017

МВД готовит законопроект, который позволит увеличить возможную концентрацию алкоголя в крови водителя транспортного средства до 0,3 граммов и более на литр крови. Об этом говорится в кратком описании законопроекта, размещенном на интернет-портале правовой информации.

«Законопроектом предлагается примечание к статье 12.8 КоАП дополнить положением, в соответствии с которым административная ответственность, предусмотренная статьей 12.8 и частью 3 статьи 12.27 КоАП, будет наступать в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется в том числе наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более граммов на один литр крови», — отмечается в документе.

В настоящее время административная ответственность за вождение в нетрезвом виде наступает, если в крови водителя обнаружено 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха. «Однако не во всех случаях факт употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ можно определить путем исследования выдыхаемого воздуха. Например, в случае, если правонарушитель находится в сильном опьянении, а также в бессознательном либо беспомощном состоянии», — отмечается в пояснении.

МВД обосновывает необходимость подготовки данного проекта тем, что в соответствии с абзацем 9 пункта 7 приложения к Европейскому соглашению, дополняющему Конвенцию о дорожном движении, национальное законодательство также должно предусматривать допустимый уровень содержания алкоголя в крови водителя, а в соответствующих случаях — в выдыхаемом воздухе. «Во всех случаях максимальный уровень содержания алкоголя в крови не должен превышать 0,50 г чистого алкоголя на литр крови или 0,25 мг на литр выдыхаемого воздуха», — говорится в документе.

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