Музей И. А. Бунина отметил 26-годовщину со дня своего основания

Литературно-мемориальный музей, посвященный жизни и творчеству первого в русской литературе нобелевского лауреата Ивана Алексеевича Бунина, был открыт 10 декабря 1991 года. Старинный дворянский особняк, в котором он размещается, находится в части города Орла, где Бунин жил по нескольким адресам.

В воскресенье в Бунинской гостиной собрались друзья музея, ценители творчества великого русского писателя, представители культурной общественности.

Перед ними выступили учащиеся детской музыкальной школы № 3 им. С. С. Прокофьева с концертной программой «Волшебная флейта». В исполнении юных талантов прозвучали произведения классической и популярной музыки.

Сотрудникам музея были адресованы слова благодарности за их созидательный труд, большую научную, образовательную, воспитательно-патриотическую работу.

Инна Костомарова, заведующая музеем А. И. Бунина поблагодарила гостей за поздравления, пригласив на грядущие выставки и традиционные музейные мероприятия.

Напомним, что Орловский объединенный государственный литературный музей И. С. Тургенева, филиалом которого является Музей И. А. Бунина, считается одной из ярчайших туристических достопримечательностей региона.

Посещение музейного комплекса входит в многие туристические маршруты. Его презентация и поддержка осуществляется в рамках развития регионального туристического кластера.

Все филиалы Орловского объединенного государственного литературного музея И. С. Тургенева будут представлены на портале туристических достопримечательностей региона, который формируется по поручению врио Губернатора Орловской области Андрея Клычкова и будет отражать все достижения, особенности и знаковые культурные объекты региона.