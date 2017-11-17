Мусор с городских кладбищ Орла вывезут до 1 декабря

Как пояснил, и. о. начальника МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» Сергей Маркин, о проблемах с вывозом мусора с городских кладбищ в учреждении знают и уже принимают меры по их устранению.

14 ноября был вывезен мусор с воинского захоронения на Троицком кладбище. Сегодня приступят к наведению порядка на Крестительском и Наугорском кладбищах, затем на других захоронениях. Вывезти скопившийся мусор обещают до 1 декабря.

Сбой возник из-за проблем с финансированием. На внеочередной сессии Орловского городского Совета народных депутатов были внесены поправки в бюджет. На организацию и содержание мест захоронения будет направлено 1 млн 647 тыс рублей.