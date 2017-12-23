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Муромский возглавил ноябрьский рейтинг "Медиалогии"

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22.12.2017

Глава администрации Орла Александр Муромский занял первую строчку среди глав администраций столиц субъектов ЦФО по итогам ноябрьского рейтинга «Медиалогии». Его медиаиндекс составил 3837,1 балла.

Самыми значимыми событиями, которые СМИ упоминали в связи с Муромским, названы предложения установить в парке «Ботаника» камеры видеонаблюдения, а также создание рабочей группы по решению мусорного вопроса.

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