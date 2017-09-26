Муромский проверил ход ремонта дворов в Орле

Глава администрации Александр Муромский подчеркнул, что темпы ремонтных работ необходимо наращивать. Совместно с мэром Орла Василием Новиковым они ежедневно объезжают ремонтируемые территории. Сегодня руководители города осмотрели дворы в Северном и Заводском районах.

Как проинформировал сегодня, 26 сентября, на рабочем совещании в мэрии начальник МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» Дмитрий Зуев, в настоящее время 29 дворовых территорий находятся в стадии приемки: работы по асфальтированию на них окончены, на некоторых объектах завершается установка скамеек и урн. Еще на 11-ти ведется укладка асфальта, девять подготовлены к выполнению этого вида работ, на шести территориях устанавливают бордюрные камни.

Он также сообщил, что сегодня по результатам конкурсных процедур определится подрядная организация по ремонту 21-го двора, муниципальный контракт по которым был ранее расторгнут, так как предыдущий подрядчик не выполнил свои обязательства по их ремонту.