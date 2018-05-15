Муромский предложил жителям города общение через соцсети

Глава администрации Орла предложил жителям города пользоваться его аккаунтами в соцсетях для обратной связи. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам Муромского, он зарегистрировался Facebook и Instagram, а в ближайшее время намерен завести аккаунт администрации города в «Вконтакте».

"Эти страницы созданы как еще одни каналы обратной связи жителей с администрацией города. Вот вчера зарегистрировались и сразу получили живописную картину с мусором из парка Ботаника от депутата Тимура Нерушева. А ведь там только недавно прошел субботник, столько энтузиастов в выходные очищали парк после сошедшего снега. Но тем не менее, не сигналы в соцсетях должны давать импульс к работе. Это системная работа, которую ответственные структуры должны выполнять добросовестно«,- отметил глава администрации и поручил управлению коммунальным хозяйством и Зеленстрою ликвидировать мусорную свалку в парке «Ботаника», — сказал Муромский.