Мощи Святителя Николая Чудотворца прибудут в Россию впервые за 930 лет
28.04.2017
С 21 мая по 28 июля в России будут находиться честные мощи Святителя Николая Чудотворца, которые покинут место упокоения в папской базилике города Бари впервые за 930 лет, сообщает «Царьград».
Сообщается, что прибытие мощей стало одним из итогов встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска, которая прошла на Кубе 12 февраля прошлого года. Тогда главы двух христианских конфессий выразили надежду на то, что молитва у мощей святого поможет укрепить веру людей, которые не имеют возможности совершить далекие паломничества.
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