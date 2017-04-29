Мощи Святителя Николая Чудотворца прибудут в Россию впервые за 930 лет

С 21 мая по 28 июля в России будут находиться честные мощи Святителя Николая Чудотворца, которые покинут место упокоения в папской базилике города Бари впервые за 930 лет, сообщает «Царьград».

Сообщается, что прибытие мощей стало одним из итогов встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска, которая прошла на Кубе 12 февраля прошлого года. Тогда главы двух христианских конфессий выразили надежду на то, что молитва у мощей святого поможет укрепить веру людей, которые не имеют возможности совершить далекие паломничества.