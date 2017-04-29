Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел29.04.2017 Суббота 09:21
сейчас в эфире
09:05
Телесериал
Моя прекрасная няня|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Мощи Святителя Николая Чудотворца прибудут в Россию впервые за 930 лет

Мощи Святителя Николая Чудотворца прибудут в Россию впервые за 930 лет

Версия для печати

28.04.2017

С 21 мая по 28 июля в России будут находиться честные мощи Святителя Николая Чудотворца, которые покинут место упокоения в папской базилике города Бари впервые за 930 лет, сообщает «Царьград».

Сообщается, что прибытие мощей стало одним из итогов встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска, которая прошла на Кубе 12 февраля прошлого года. Тогда главы двух христианских конфессий выразили надежду на то, что молитва у мощей святого поможет укрепить веру людей, которые не имеют возможности совершить далекие паломничества.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/35844

Добавил новость: 

Другие новости раздела

28.04.2017

В Орле пройдет Всероссийское соревнование «Российский Азимут - 2017»

28.04.2017

Рекреация у Александровского моста названа "Сквер Семьи"

28.04.2017

Орловская область переходит на прямые выплаты социальных пособий работающим гражданам

28.04.2017

29 апреля на площади Ленина в Орле пройдет фестиваль игровых видов спорта

28.04.2017

Центробанк снизил ключевую ставку до 9,25%

$ USD56.9838(+0.01)29.04
€ EUR62.044(-0.12)29.04

Наш опрос

Присоединитесь ли вы к акции "Бессмертный полк" в этом году?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online