Молодежный парламент предложил правительству создать программу строительства ЖК для молодежи
18.05.2018
Молодежный парламент при Госдуме и Палата молодых законодателей при Совете Федерации предлагают правительству РФ разработать федеральную программу строительства жилых комплексов для молодежи.
Такое предложение содержится в материалах к первому совместному заседанию молодых парламентариев.
Как отметила глава Молодежного парламента Мария Воропаева, заседание посвящено реализации Послания президента РФ Федеральному собранию в части обеспечения молодых специалистов, молодых семей доступным жильем.
«Правительству РФ [рекомендуем] рассмотреть возможность создания федеральной программы строительства МЖК (молодежный жилищный комплекс. — прим. ред.)», — цитирует документ ТАСС.
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