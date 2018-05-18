Молодежный парламент предложил правительству создать программу строительства ЖК для молодежи

Молодежный парламент при Госдуме и Палата молодых законодателей при Совете Федерации предлагают правительству РФ разработать федеральную программу строительства жилых комплексов для молодежи.

Такое предложение содержится в материалах к первому совместному заседанию молодых парламентариев.

Как отметила глава Молодежного парламента Мария Воропаева, заседание посвящено реализации Послания президента РФ Федеральному собранию в части обеспечения молодых специалистов, молодых семей доступным жильем.

«Правительству РФ [рекомендуем] рассмотреть возможность создания федеральной программы строительства МЖК (молодежный жилищный комплекс. — прим. ред.)», — цитирует документ ТАСС.