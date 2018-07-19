Модернизация Ветеринарно-санитарного утилизационного завода «Орловский» продолжится
18.07.2018
В мае на государственном унитарном предприятии была запущена в эксплуатацию линия по утилизации соковых паров, получаемых при переработке биологических отходов животного происхождения.
В настоящее время выделение в атмосферу органических веществ
с неприятным запахом практически исключено.
Установленная система утилизации работает в постоянном режиме, полностью удаляя запах от варочных испарений, образующихся в процессе тепловой обработки биологического сырья в вакуумных котлах.
Ветсанутильзавод «Орловский» регулярно проводит контрольные замеры на источниках выбросов с привлечением филиала «Центра лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО».
По их результатам превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в образцах отобранных проб воздуха не установлено.
Работа по модернизации производства продолжается.
В настоящее время в целях обеспечения эпидемиологической
и экологической безопасности жителей Орловской области руководством предприятия совместно с представителями региональной власти прорабатываются конкретные меры по стабилизации финансово-экономического состояния завода с перспективой полной замены технологического оборудования на современное оснащение.
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