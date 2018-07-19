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Модернизация Ветеринарно-санитарного утилизационного завода «Орловский» продолжится

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18.07.2018

В мае на государственном унитарном предприятии была запущена в эксплуатацию линия по утилизации соковых паров, получаемых при переработке биологических отходов животного происхождения.

В настоящее время выделение в атмосферу органических веществ
с неприятным запахом практически исключено.

Установленная система утилизации работает в постоянном режиме, полностью удаляя запах от варочных испарений, образующихся в процессе тепловой обработки биологического сырья в вакуумных котлах.

Ветсанутильзавод «Орловский» регулярно проводит контрольные замеры на источниках выбросов с привлечением филиала «Центра лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО».

По их результатам превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в образцах отобранных проб воздуха не установлено.

Работа по модернизации производства продолжается.

В настоящее время в целях обеспечения эпидемиологической
и экологической безопасности жителей Орловской области руководством предприятия совместно с представителями региональной власти прорабатываются конкретные меры по стабилизации финансово-экономического состояния завода с перспективой полной замены технологического оборудования на современное оснащение.

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