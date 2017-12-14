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МКУ «УКХ г. Орла» возглавила Светлана Климова

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14.12.2017

На пост начальника МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» назначена Светлана Климова. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации Орла Александр Муромский. Официально в должность она вступила с 14 декабря.

Светлана Александровна Климова родилась в 1974 году в Туле. Окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», затем — НОУ «Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» по программе «Корпоративные финансы». Повышала квалификацию по различным программам: «Актуальные проблемы инвестиционной деятельности по развитию инфраструктур. Практика реализации инвестиционных программ в сфере ЖКХ», «Управление и ресурсообеспечение многоквартирных жилых домов», «Нормативно-правовые основы организации и функционирования капитального ремонта в МКД».

Работала бухгалтером в ЗАО «Бытовик», затем в администрации города Мценска, где занимала должности главного специалиста по регулированию тарифов организаций коммунального комплекса комитета городского хозяйства, а затем — начальника управления жилищно-коммунального хозяйства. Стаж работы — 26 лет.

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