Минздрав пообещал до конца года подключить к цифровой медицине все больницы и поликлиники

Все больницы и поликлиники будут подключены к цифровой медицине до конца 2018 года, а с 2019 года — и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). Об этом заявила в четверг министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова по итогам Послания президента РФ Федеральному собранию, передает ТАСС.

«Мы к концу этого года в нее (в систему цифровой медицины — прим. ТАСС) включаем все больницы и поликлиники по заданию, которое в прошлом году было дано президентом. С 2019 года мы распространяем на периферию системы, включая туда, как сказал Владимир Владимирович, все ФАПы, сельские врачебные амбулатории», — сказала Скворцова.

Закон о телемедицине вступил в силу 1 января 2018 года. В нем предусмотрена возможность оказания медпомощи с использованием дистанционных консилиумов, включая дистанционный мониторинг состояния пациента, дистанционное консультации пациентов врачами.