Минздрав планирует победить туберкулез в России к 2030 году
14.11.2017
Минздрав планирует ликвидировать туберкулез в России к 2030 году. Об этом во вторник сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в ходе конференции «Междисциплинарный подход в решении проблемы туберкулеза».
«Наша задача — к 2030 году ликвидировать туберкулез», — сказала министр.
Она также отметила, что решение этой задачи потребует серьезных преобразований в подходах этому заболеванию, передает ТАСС.
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