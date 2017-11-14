Минздрав планирует победить туберкулез в России к 2030 году

Минздрав планирует ликвидировать туберкулез в России к 2030 году. Об этом во вторник сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в ходе конференции «Междисциплинарный подход в решении проблемы туберкулеза».

«Наша задача — к 2030 году ликвидировать туберкулез», — сказала министр.

Она также отметила, что решение этой задачи потребует серьезных преобразований в подходах этому заболеванию, передает ТАСС.