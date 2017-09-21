Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел21.09.2017 Четверг 14:33
сейчас в эфире
13:50
Телесериал
Три мушкетёра. 5-я серия|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Минздрав не будет принуждать родителей делать прививки детям

Минздрав не будет принуждать родителей делать прививки детям

Версия для печати

21.09.2017

Министерство здравоохранения не рассматривает вопрос о принуждении родителей делать прививки детям, пишет ТАСС. Об этом в четверг журналистам сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

«Вопрос о том, чтобы принудительно заставлять родителей делать прививки, не стоит, и такой вопрос в министерстве здравоохранения даже не рассматривается», — сказал Краевой.

Он отметил, что ранее СМИ неправильно поняли слова министра здравоохранения Вероники Скворцовой.

Ранее СМИ со ссылкой на слова министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщили, что Минздрав РФ рассматривает возможность материального воздействия на родителей, отказавшихся от прививок детям без медицинских показаний для отказа. Отмечалось, что ведомство рассматривает возможность совместно с Фондом социального страхования включить механизмы финансовой стимуляции, а именно — изменить оплату больничных родителям непривитых детей.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/42120

Добавил новость: 

Другие новости раздела

21.09.2017

В Орле с 21:00 усилятся порывы ветра

21.09.2017

В Госдуме появится комитет по контролю и регламенту

21.09.2017

27 сентября в Детском парке Орла состоится праздник

21.09.2017

В Орле открылась выставка театрального художника-кукольника Любови Жмакиной

21.09.2017

Путин призвал россиян заботиться о родине

$ USD58.2242(+0.1)22.09
€ EUR69.2635(-0.5)22.09

Наш опрос

Сколько вы потратили на подготовку ребенка к школе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online