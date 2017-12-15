Другие новости раздела

Ленты новостейКартина дняНовостиМинтруд заложил около 100 млн рублей на создание системы ухода за пожилыми в 2018 годуОбщееАнонс<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #333333;">Порядка 100 млн рублей заложено в&nbsp;федеральном бюджете 2018 года на&nbsp;создание в&nbsp;России системы долговременного ухода за&nbsp;пожилыми одинокими гражданами, пишет <a href="tass.ru"><span style="color: #333333;">ТАСС</span></a>. Об&nbsp;этом заявил в&nbsp;пятницу глава Минтруда РФ&nbsp;Максим Топилин на&nbsp;встрече председателя правительства РФ&nbsp;Дмитрия Медведева с&nbsp;членами Совета при правительстве&nbsp;РФ по&nbsp;вопросам попечительства в&nbsp;социальной сфере.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #333333;">&laquo;Лиза Олескина (создатель благотворительного фонда &bdquo;Старость в&nbsp;радость&ldquo;&nbsp;&mdash; прим. ТАСС) говорила, что должна быть создана дорожная карта по&nbsp;долговременному уходу. Мы&nbsp;ее&nbsp;со&nbsp;всеми согласовали, я&nbsp;ее&nbsp;подписал, она готова. По&nbsp;финансовому обеспечению мы&nbsp;заложили в&nbsp;бюджете на&nbsp;следующий год 100 млн рублей субсидии. Деньги в&nbsp;бюджете предусмотрены&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал Топилин.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #333333;">С&nbsp;начала 2018 года этот проект надо начинать, добавил министр.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #333333;">Директор фонда &laquo;Старость в&nbsp;радость&raquo; Елизавета Олескина на&nbsp;заседании попросила создать в&nbsp;России систему долговременного ухода за&nbsp;одинокими пожилыми гражданами.</span></p> Дополнительные свойстваКоличество просмотров20Количество комментариев0АвторСвойства публикацииДата публикацииFri, 15 Dec 2017 15:19:00 +0300
Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел15.12.2017 Пятница 16:45
сейчас в эфире
16:40
Документальный сериал
Моя правда|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Минтруд заложил около 100 млн рублей на создание системы ухода за пожилыми в 2018 году

Версия для печати

15.12.2017

Порядка 100 млн рублей заложено в федеральном бюджете 2018 года на создание в России системы долговременного ухода за пожилыми одинокими гражданами, пишет ТАСС. Об этом заявил в пятницу глава Минтруда РФ Максим Топилин на встрече председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с членами Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Лиза Олескина (создатель благотворительного фонда „Старость в радость“ — прим. ТАСС) говорила, что должна быть создана дорожная карта по долговременному уходу. Мы ее со всеми согласовали, я ее подписал, она готова. По финансовому обеспечению мы заложили в бюджете на следующий год 100 млн рублей субсидии. Деньги в бюджете предусмотрены», — сказал Топилин.

С начала 2018 года этот проект надо начинать, добавил министр.

Директор фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина на заседании попросила создать в России систему долговременного ухода за одинокими пожилыми гражданами.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/43780

Добавил новость: 

Другие новости раздела

15.12.2017

Совфед уточнил правила капремонта многоквартирных домов

15.12.2017

Суд приговорил экс-главу Минэкономразвития Улюкаева к восьми годам колонии

15.12.2017

В Орле обсудили перспективы развития предпринимательской деятельности

15.12.2017

С 29 декабря по 9 января орловская полиция перейдет на круглосуточное дежурство

15.12.2017

Клычков вручил пострадавшим на производстве ключи от автомобилей

$ USD58.8987(+0.19)16.12
€ EUR69.4298(+0.03)16.12

Наш опрос

Какова ситуация с вывозом мусора в вашем дворе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online