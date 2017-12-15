Другие новости раздела

Порядка 100 млн рублей заложено в федеральном бюджете 2018 года на создание в России системы долговременного ухода за пожилыми одинокими гражданами, пишет ТАСС. Об этом заявил в пятницу глава Минтруда РФ Максим Топилин на встрече председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с членами Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Лиза Олескина (создатель благотворительного фонда „Старость в радость“ — прим. ТАСС) говорила, что должна быть создана дорожная карта по долговременному уходу. Мы ее со всеми согласовали, я ее подписал, она готова. По финансовому обеспечению мы заложили в бюджете на следующий год 100 млн рублей субсидии. Деньги в бюджете предусмотрены», — сказал Топилин.

С начала 2018 года этот проект надо начинать, добавил министр.

Директор фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина на заседании попросила создать в России систему долговременного ухода за одинокими пожилыми гражданами.