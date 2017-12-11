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Минтруд назвал сумму ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка

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11.12.2017

Средняя по России ежемесячная выплата на первого и второго ребенка составит 10,5 тысячи рублей, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Минимальную сумму получат жители Белгородской области, максимальную — Чукотского автономного округа, передает РИА Новости.

«Смысл в том, чтобы размер выплаты соответствовал уровню жизни в регионе, поэтому мы берем региональный прожиточный минимум ребенка. Какой прожиточный минимум ребенка за второй квартал 2017 года в регионе — такой размер пособия в течение следующего, 2018 года», — пояснил он.

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