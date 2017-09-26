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Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии в России

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26.09.2017

Министерство труда и социальной защиты обнародовало рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в России в первой половине 2017 года, пишет газета «Известия».

Список возглавил капитан океанского судна с окладом 500 тысяч рублей. Второе место — у командира воздушного судна с с зарплатой 320 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает главный технолог золотодобывающей промышленности, получающий 312 тысяч рублей.

Согласно рейтингу ведомства, четвертое место занял главный тренер по хоккею с заработком в 300 тысяч рублей, пятое — начальник строительного участка с доходом в 250 тысяч рублей, а на шестом месте идет врач-стоматолог с зарплатой в 200 тысяч рублей.

Также в рейтинг вошли такие специалисты, как риск-менеджер, инженер-электрик, аналитик в сфере информатики и вычислительной техники и второй пилот воздушного судна.

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