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Минстрой разработает стандарты доступного жилья

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23.08.2017

Минстрой России совместно с Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) разработает стандарты доступного жилья, сообщил журналистам заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин на бизнес-бранче «Новое слово в градостроительстве Москвы».

Он отметил, что, прежде всего, ценовая доступность и качество жилья должны быть сбалансированы, передает ТАСС.

«Если мы говорим о стандарте, доступности, качестве, это должно быть сбалансировано. Стремиться к дешевизне — стремиться к банкротству», — сказал Стасишин.

Отметим, что к концу 2017 года ввод в эксплуатацию нового жилья в Орле должен составить 165 тыс. кв. метров. Об этом в ходе заседания регионального правительства сообщил глава городской администрации Александр Мумромский. По его словам, в 2018 году этот показатель составит 190 тыс. кв. метров.

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